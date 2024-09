Grödigs Haas juckt es wieder: Wette auf den Titel!

Beim 2:1 in Bürmoos feierten die Flachgauer den fünften Sieg im sechsten Salzburger Liga-Spiel. Kurios: Zum dritten Mal in Folge traf man gegen den „Nordstern“ in der Nachspielzeit. Abwehrchef Hartl ließ sich im Finish wie erhofft vom Trainer in den Sturm beordern, fixierte prompt das Siegtor. „Mit Ansage“, grinste Trainer Arsim Deliu.