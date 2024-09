Doppelte Grüne Abzocke: CO₂-Steuer versteuern

Der Klimabonus verkommt zu einem Schildbürgerstreich. 2022 führte Türkis-Grün eine CO₂-Steuer ein. Die Einnahmen daraus sollten gleichmäßig an alle Bürger zurückgezahlt werden, mit dem Ziel, klimafreundliches Verhalten zu belohnen. Wer weniger CO₂ produziert, dem bleibt mehr über. So kam es aber nicht. Zunächst wurde eine Regionalisierung eingeführt. Am Land gibt es mehr, in der Stadt weniger Bonus. Der niedrigste Betrag sind 145 Euro, der höchste doppelt so hoch mit 290 Euro. Argumentiert wird das mit der schlechteren Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Diese Regelung führt aber auch zu teils grotesken Situationen, wonach Menschen, die in einer Straße wohnen, die zwischen Wien und Niederösterreich verläuft, links und rechts unterschiedliche Summen ausbezahlt bekommen.