6:2 – Salzburg mit erstem CHL-Sieg, KAC verliert

In der Vorrunde sind je sechs Partien zu spielen, die besten 16 der 24 Teams erreichen das Achtelfinale. Mitte September bestreiten die Salzburger zwei Auswärtsspiele in Oświęcim (Auschwitz) und in Zürich gegen die ZSC Lions. Auf den KAC warten die ersten Heimpartien gegen Fribourg-Gottéron und Oświęcim.