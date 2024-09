Blaulicht bei Tierschützern: Diensthund im Einsatz

„Straftäter“ von Polizeihund fixiert

Besonderes Highlight war aber eindeutig die Diensthundevorführung der Polizei: „Wir haben eine Einsatzübung simuliert, in der ein Straftäter – gespielt von einem Kollegen im Vollschutzanzug – von einem Polizeihund so lange zu fixieren ist, bis die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) eine Festnahme durchführen kann“, wie Egon Muggi, Ausbildungsleiter für das Polizeihundewesen in Kärnten, erzählt. Zwei Jahre dauert die Grundausbildung für die Polizei-Vierbeiner, das Publikum war begeistert.