Marko verrät brisanten Plan: „Vertrag war fertig!“

McLaren habe anschließend eine Klausel gezogen und Norris dadurch halten können. Ein Wechsel zu Red Bull war damit vom Tisch. Eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Denn die „Bullen“ kämpfen seit Wochen mit heftigen Problemen. Weltmeister Verstappen liegt in der WM zwar noch in Führung, aber Norris gilt als ernsthafter Konkurrent. Der Titel ist keineswegs schon in trockenen Tüchern.