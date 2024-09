Wolff zu Red Bull: „Wer bin ich, sowas zu sagen?“

Eine Situation, die man bei Mercedes selbst zum Leidwesen des Teamchefs ebenfalls kennt. Weshalb er, durchaus mit einem Augenzwinkern in Richtung Red-Bull Teamchef Christian Horner, betont: „Wer bin ich, sowas zu sagen? Wir hatten zwei Jahre, in denen gar nichts funktioniert hat. Und bei Ferrari war‘s vor ein paar Rennen auch so. Ich denke, man sollte sie nicht abschreiben.“