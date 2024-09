Marko tobt nach Debakel: „Nicht mal überraschend“

Über das für Red Bull doch desaströse Abschneiden in Monza zeigte sich Marko deshalb nicht mal sonderlich überrascht: „Es war das Maximum, was für uns möglich war. Nichts, was uns in der Vergangenheit geholfen hat, zählt jetzt noch.“ Hinsichtlich der Rennen in Baku und Singapur wachsen die Sorgenfalten beim Österreicher weiter. Schon in der Vergangenheit hatte man dort Probleme, jetzt könnte es noch schlimmer werden. „Der Unterschied zur Konkurrenz ist einfach zu groß“, analysiert Marko und hofft, dass man bald die richtigen Schritte setzen kann.