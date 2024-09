E-Biker krachte mit Kopf auf Fahrbahn: Bewusstlos!

Folgenschwerer E-Bike-Unfall am Freitag in Ischgl in Tirol! Ein 59-jähriger Deutscher musste wegen eines rückwärtsfahrenden Autos eine Vollbremsung hinlegen, wurde über die Lenkstange geschleudert und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Obwohl der Mann einen Helm trug, wurde er bewusstlos und musste ins Spital geflogen werden.