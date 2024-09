Roglic übernahm vor Final-Wochenende Gesamtführung

O‘Connor und Co. hatten bereits im unteren Drittel des steilen Schlussanstiegs den Anschluss an Roglic und dessen letzte Berghelfer verloren. Die finalen fünf Bergauf-Kilometer absolvierte Roglic dann alleine und jubelte am Moncalvillo wie schon 2020 über den Sieg. Einen Anteil an seinem neuerlichen Erfolg hatte als einer seiner Domestiken im flacheren Gelände auch der Tiroler Patrick Gamper.