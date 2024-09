De la Fuente ärgert sich: „Hitze war unerträglich“

Bei einem Ballbesitz von 68:32 Prozent und einem Schuss-Plus von 22:9 hätte jedenfalls für Lamine Yamal und Co. mehr herausschauen können. So ist Dänemark nach einem 2:0-Sieg über die Schweiz der erste Leader in der Gruppe A4. Am Sonntag sind die Spanier in Genf zu Gast, die Dänen treten da in Kopenhagen gegen Serbien an.