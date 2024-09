Serbien gegen Spanien ab 20.45 Uhr LIVE

„La Roja“ läuft in Belgrad im ersten Pflichtspiel seit dem Triumph in Berlin vor knapp zwei Monaten ein. Mit Torhüter Unai Simon und Stürmer Alvaro Morata fehlen zwei Stammkräfte verletzt, mit Arsenal-Keeper David Raya oder dem oft erprobten Mikel Oyarzabal sollte kein Qualitätsabfall bemerkbar sein. Vorne könnten es wieder die Jungstars Lamine Yamal und Nico Williams richten. Neun Siege in Folge hat Spaniens Auswahl seit einem 3:3 im Testspiel gegen Brasilien Ende März aneinandergereiht.