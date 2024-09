Mühlberger feierte Sieg in seiner Wahl-Heimat

Als hätten es sich die Radrenn-Veranstalter ausgesucht: Das Herren-Rennen beim Altstadtkriterium ging in einem Sekundenkrimi mit einem Heimsieg zu Ende! Wahl-Salzburger Gregor Mühlberger setzte sich mit dem Kärntner Marco Haller und Felix Großschartner (OÖ) fünf Runden vor Schluss ab, kam in 1:04:17 Stunde als Erster ins Ziel. Danach staunte er selbst: „In die Zielkurve vor dem Dog einbiegen ist wie bei der Tour de France am Champs-Elysées“!“ Viel Zeit bleibt dem Sieger freilich nicht, das Ambiente auszukosten. Für ihn geht‘s bereits am Freitag im Flieger nach Italien zu den nächsten Einsätzen weiter.