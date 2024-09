Autist strebt den Einzug in den Nationalrat an

Ein 23-Jähriger aus Bad Leonfelden ist trotz seiner neurologischen Entwicklungsstörung politisch aktiv bei der KPÖ. Sein Traum ist ein Job in der Politik. Sei dem Frühjahr arbeitet er 30 Stunden in der Woche in einem Gartencenter für 605 Euro und pendelt dafür jeden Tag vom Mülviertel nach Leonding.