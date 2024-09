KPÖ hat Rückenwind – und wenig Lust aufs Regieren

Den Kommunisten gehe es um Inhalte, nicht um Posten, betont sie – eine Beteiligung an einer künftigen Landesregierung wird demnach eher nicht angestrebt. „Wir wollen uns nicht verbiegen.“ In Graz ist man hingegen sehr wohl Teil einer Koalition mit den Grünen und der SPÖ, „diese funktioniert gut“, so Klimt-Weithaler.