Kraus und Grabher in Wien out – „das ist bitter!“

Kraus verriet, dass sie mit der Form der letzten Wochen und den zehn Siegen in Folge zufrieden war. „Die Leistung war nicht in jedem Match top. Aber ich bin überglücklich, nach der Verletzung wieder so zurückzusein. Ich kann mir auch hier in Wien nicht viel vorwerfen, wollte mein Bestes geben. Die Bedingungen waren nicht einfach, weil die Bälle durch die Hitze extrem springen.“ Null will sie sich ein paar Tage „Pause“ gönnen.