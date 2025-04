Feuerwerk nach der Pause – Fivers siegen zum Start

Groß war die Freude im Margaretner Tollhaus auch beim stark agierenden Tormann Leon Bergmann, Man of the Match der Fivers (35 Prozent Abwehrquote). „Den allergrößten Unterschied haben unsere Fans ausgemacht. Wahnsinn, was da wieder abgegangen ist“, so der Teamkeeper, der ja im Sommer zum Schweizer Topklub Schaffhausen wechselt – und in dieser Play-off-Serie gegen Schwaz den ersten Schritt zum Traumziel Titel machen will. „Wir haben uns am Anfang schwer getan. Aber unsere Fans haben uns in der zweiten Hälfte nach vorne getragen und mit uns diesen Sieg geholt. Jetzt geht’s nach Tirol, da schauen wir mal, was drinnen ist.“