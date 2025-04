Zukunft von Katzer? Rapid-Boss lässt aufhorchen!

„In guten Gesprächen und in gutem Einvernehmen!“

„Wir sind in guten Gesprächen und in gutem Einvernehmen. Wir werden (den Ende des Jahres auslaufenden Vertrag, Anm.) ganz sicher mit ihm verlängern“, so Wrabetz. Man habe allerdings aktuell „ein paar andere Themen, die uns als Rapid sehr beschäftigen“.