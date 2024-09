Bresnik: „Ein Thiem ist momentan nicht in Sicht“

Ofner verliert allein bis 6. Jänner fast 400 Punkte, er kann aber zumindest wieder mit „geschütztem Ranking“ starten. Und wie sieht es aktuell dahinter aus? Die rot-weiß-roten Tennisfans werden geduldig sein müssen. In der Weltrangliste vor den US Open war bei den Männern nur Ofner in den Top 200 vertreten. Aktuell hat sich Jurij Rodionov mit (zumindest) einem Viertelfinale beim Challenger in Cassis im Liveranking (194.) in diesen Kreis zurückgearbeitet.