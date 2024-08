„Amazing!“ Selbst Djokovic huldigt Thiem

Begleiterscheinung

Thiem hatte am Montag sein letztes Spiel bei den US Open bestritten. In der Arthur-Ashe-Arena wurde ihm ein gebührendes und schönes Farewell von den US Open und der Grand-Slam-Bühne geboten. Die nach 1:50 Stunden festgestandene 4:6-2:6-2:6-Niederlage gegen den US-Amerikaner Ben Shelton war da fast nur eine Begleiterscheinung, der Höhepunkt war mehr Thiems letztes Interview und seine Dankesworte im größten Stadion dieser Tennis-Welt.