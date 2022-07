208 Millionen Euro für neue Polizei-Zentrale

Noch unter Innenminister Wolfgang Sobotka erfolgte 2017 die große Ankündigung: In St. Pölten soll ein Sicherheitszentrum die Polizeikräfte an einem Standort bündeln. Fünf Jahre und ebenso viele Minister später konnte Gerhard Karner nun offiziell den Startschuss für das Großprojekt verkünden. Ein „Vorbild für ganz Österreich“ entstehe auf jenem Areal, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft bereits das Landeskriminalamt, die Diensthunde- und die Logistikabteilung vorhanden sind.