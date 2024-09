„Chaos“, Amateurhaft“: Ärger in der Tennis-Welt

Nachtspiele seit 2018 verdoppelt

Eine Regelung, die freilich keine Pflicht ist. So begann Aryna Sabalenka ihr Drittrundenmatch erst nach Mitternacht um 0.07 Uhr, weil sie nicht in einer kleineren Arena als dem Arthur Ashe Stadium spielen wollte. „Die Entscheidungen müssen früher fallen, wann Plätze gewechselt werden. Es braucht mehr Vorhersagbarkeit, wann die Profis spielen“, sagt Romain Rosenberg von der Spielergewerkschaft PTPA der Deutschen Presse-Agentur in New York. Die Gesamtzahl der Nachtspiele bei Grand Slams habe sich seit 2018 verdoppelt. Dazu sei die Chance, dass sich ein Spieler verletzt, bei einem späten Spiel um 25 Prozent höher. „Die Gesundheit der Spieler muss mehr in den Fokus rücken“, fordert Rosenberg. „Es ist kein Wunder, dass sich Spieler bei Turnieren rausziehen, kaputt sind und verletzt. Die physische und mentale Müdigkeit ist real.“