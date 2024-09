Mann sprang von Brücke und tötete Beifahrerin

Fahrer blieb unverletzt

Der unverletzt gebliebene Florencio Galindo kam kurz ins Schleudern, konnte dann aber rechts an den Straßenrand fahren und den Rettungsdienst rufen. Sein Sohn David zum örtlichen TV-Sender KTLA: „Mein Vater war im Schockzustand und hat mich per Handy angerufen. Er wusste nicht, was passiert war und nur, dass er seine Tür nicht auf bekommt.“