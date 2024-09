Teure Überraschung für die Eltern bei Schulgeld

Eine böse Überraschung gab es kurz vor Beginn des neuen Schuljahres für viele Eltern in Winden am See. Sie wurden durch ein Schreiben der Kloster-Mittelschule Neusiedl am See darüber informiert, dass ab September ein monatliches Schulgeld von 166 Euro an die Eltern der Schüler verrechnet wird. Eine zusätzliche Belastung, die für viele Familien völlig unerwartet kam. Bei den Betroffenen sorgt die Ankündigung nun durchaus für Ärger.