SPÖ schlägt wegen Plänen für Kindergarten Alarm

Drei bis vier Kindergartengruppen könnte es in Langenlois im Bezirk Krems bald schon zu wenig geben, wenn nicht bald reagiert wird. Im Frühjahr schrillten daher bereits auch in der Politik die Alarmglocken. Kürzlich wurde ein Neubau beschlossen. So einig man sich beim politischen Beschluss auch war, so unterschiedlich fielen wenig später die Meinungen zum Standort des Neubaus aus. Alle von der SPÖ vorgeschlagenen Grundstücke seien weder geeignet, noch verfügbar, hieß es dazu von der ÖVP, die mit Harald Leopold auch den Bürgermeister stellt.