Terror-Propaganda in Pongauer Kaserne

„Ich werde für den IS sterben“: Diese Aussagen tätigte laut Anklage ein 21-jähriger Angeklagter gegenüber seiner Mutter und Polizeibeamten. Von 2022 bis Ende 2023 soll er unter Verwendung von Alias-Namen mehrere Videos veröffentlicht haben, in denen er die Terror-Organisation verherrlichte und glorifizierte – dabei bekannte er sich auch zum „IS“. Für die Propaganda erstellte er sich auf TikTok gleich vier verschiedene Accounts – auch auf den Internet-Plattformen YouTube und Soundcloud war der 21-Jährige aktiv. Am Dienstag muss das Landesgericht über eine Strafe entscheiden.