Zwei Verletzte nach Unfall während Hobby-Rennen

Zwei Verletzte hat Sonntagmittag ein Unfall bei einer Rennveranstaltung in Natternbach gefordert. Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland übersah den Zielbereich und krachte in zur Absicherung gestapelte Strohballen. Er verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Passau geflogen werden.