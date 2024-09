NÖ: Paragleiter hing in Baumkrone fest

In einer Baumkrone ist im Raum Lilienfeld am Samstag ein Paragleiter gelandet. Der 31-jährige Pilot musste laut Angaben der Bergrettung rund eine halbe Stunde in etwa 20 Metern Höhe ausharren. Sieben Mitglieder der Bergrettung sowie weitere Personen kamen dem Mann letztlich zur Hilfe. Für den geschwächten Freizeitsportler endete der Nachmittag im Krankenhaus.