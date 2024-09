Ein erfolgreicher Alpsommer geht zu Ende

Eine Sache aber wirft von Saison zu Saison einen immer länger werdenden Schatten auf die Alpen: die Zunahme der Zusammentreffen zwischen Wolf und Nutztier. „Der Wolf ist tatsächlich die größte Sorge von uns Älplern. Jeder Riss ist zwar einer zu viel und mit Sorgen verbunden, aber heuer war die Zahl der Risse gar nicht so hoch. Doch was uns wirklich beunruhigt, sind die Risse von Großtieren.“ Türtscher befürchtet, dass mehr und mehr Bauern darauf verzichten könnten, ihre Kühe in die Berge zu lassen, aus Furcht vor Wolfsrissen. Zudem: Auch den Älplern und nicht zuletzt den überlebenden Tieren gehen die Besuche des Beutegreifers an die Nieren: „Die Herde wird unruhig, Tiere stürzen in Panik ab“, erklärt Türtscher. Deshalb ist für ihn ganz klar: „Nicht der Wolf ist in Gefahr, sondern die traditionelle Alpwirtschaft in Vorarlberg.“