Rund um die Welt bei der Langen Nacht der Märkte

Mehr als 100 Stunden Kunst, Musik und Kultur gab es auf den 17 fixen Märkten der Stadt zu sehen und zu hören. Aber natürlich stand auch das Einkaufen bis spät in die Nacht, nämlich 23 Uhr, auf dem Programm. Von Schmankerl von österreichischen Bauern am Floridsdorfer Markt über Delikatessen aus Afrika, Asien und dem Mittelmeer am Naschmarkt bis zu kühlen Drinks am Brunnenmarkt.