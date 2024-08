Offiziell: Liverpool-Kicker kommt zu den Bullen

Stefan Bajetic: „Ich bin sehr glücklich, jetzt für den FC Red Bull Salzburg zu spielen. Mein Ziel ist es, dazu beizutragen, dass wir gemeinsam viele Erfolge feiern. Ich möchte die Meisterschaft gewinnen und mit meinem neuen Team auch in der Champions League aufzeigen. Ein wichtiger Grund für meinen Wechsel ist, dass man in Salzburg schon seit vielen Jahren auf junge Spieler setzt, die dann ihren Weg machen, der Klub hat viel Potenzial. Dafür ist Pep Lijnders, den ich ja von Liverpool kenne und schätze, der perfekte Trainer. Auf all das freue ich mich!“