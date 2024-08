Trump verspricht, dass Regierung Befruchtung zahlt

Mehrheit befürwortet künstliche Befruchtung

Das Parlament in Alabama stellte schließlich den Zugang zu IVF sicher. Die Mehrheit der Menschen in den USA befürwortet künstliche Befruchtung. Demokratinnen und Demokraten warnten davor, dass die Rechte von Frauen weiter in großer Gefahr seien und verwiesen auf das Ende des bundesweiten Abtreibungsrechts. Das Oberste Gericht hatte dieses vor ungefähr zwei Jahren gekippt.