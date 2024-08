Ernhofer erkrankt, Falk im Vorlauf ausgeschieden

Knapp zwei Sekunden fehlten der 21-Jährigen auf den Endlauf der Top acht. „Mit meiner Zeit bin ich zufrieden, von den vielen Leuten im Stadion war ich richtig überwältigt.“ Ihr nächster Einsatz steigt am Montag über 100 m Brust, wo Falk die größten Finalchancen hat. Ernhofer hofft am Sonntag in seiner Paradedisziplin 150 m Lagen wieder an den Start gehen zu können. Ursprünglich hatte er in Paris sechs Einsätze geplant.