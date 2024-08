Noch ein Baidoo für Salzburg

„Ich bin sehr aufgeregt, und für mich wird ein Traum wahr. Ich kenne den FC Red Bull Salzburg und weiß, dass der Klub über die Jahre viele gute Spieler entwickelt hat“, lässt sich Baidoo in einer Aussendung der Bullen zitieren. In Norwegen brachte er es in 22 Matches auf neun Tore und sieben Assits.