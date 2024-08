Inter gegen Atalanta ab 20.45 Uhr LIVE

Arnautovic eingewechselt

Meister Inter hatte in der zweiten Runde vergangene Woche den ersten Sieg gefeiert. Eine Woche nach dem Auftakt-2:2 bei Genoa sorgten am Samstag Matteo Darmian (5.) und Hakan Calhanoglu (69.) für einen verdienten 2:0-(1:0)-Heimerfolg über US Lecce. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic wurde in der 75. Minute eingewechselt.