Das gallische Dorf im demokratischen Washington

Obdachlose und Arbeitslosigkeit sind in der 21.000-Einwohner-Stadt Fremdwörter. Boeing produziert wenige Kilometer von Mukilteo entfernt mit 66.797 Angestellten unter anderem den 787 Dreamliner. Ein Modell in Marines Büro erinnert daran. Zuliefererfirmen haben sich in der Gegend angesiedelt. In der Umgebung wohnen zahlreiche Ingenieure und ihre Familien. Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren in die Höhe geschnellt. Ein Einfamilienhaus kostet gerne knapp eine Million Euro. Wer einen Blick auf das Meer hat, zahlt oft doppelt so viel.