Auto flog in Wald: Lenker herausgeschleudert

Die Freiwillige Feuerwehr Hof bei Mondsee wurde am Donnerstag, 3.24 Uhr früh, zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Höribach alarmiert, berichtet Christian Stoxreiter vom Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee.

Einsatzleiter Hannes Wesenauer schilderte die Lage beim Eintreffen so: „Ein von Mondsee Richtung Thalgau fahrender PKW ist auf die Leitschiene aufgefahren, abgehoben und in den angrenzenden Wald gesprungen. Dort wurden einige Bäume abgerissen und das Fahrzeug überschlug sich beim Aufprall auf einen Wurzelstock. Dabei wurde Lenker aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt!“.