Verein „Amazone“ hat seine neue Heimat bezogen

Immerhin 26 Jahre war das Mädchenzentrum „Amazone“ in der Bregenzer Kirchstraße verortet, nun wurden die neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 31 bezogen. Der neue Standort ist barrierefrei und bietet deutlich mehr Platz, die Qualitäten sollen aber die alten bleiben: Im Erdgeschoß befindet sich das „amazoneZENTRUM“ samt Café, Werkstatt und Workshopräumen – ein sicherer Ort für Mädchen und junge Frauen bis 25 Jahren, an dem sie sich kreativ austoben und entspannen können.