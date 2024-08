Mordversuch in Wiener Park: „Willi“ stellte sich!

Drei Tage, nachdem die Wiener Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung wegen eines Mordversuchs im Sigmund-Freud-Park gestartet hatte, hat sich der Verdächtige nun selbst in einer Polizeiinspektion gestellt. Dabei handelt es sich um einen 59-jährigen Österreicher, dessen Rufname „Willi“ lautet. Er soll in der Nacht auf den 30. Juli einem Mann mehrere Messerstiche in den Bauch versetzt haben.