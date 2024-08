Gondelabsturz hat keine strafrechtlichen Folgen

Das Unglück war „nicht verhinderbar“, zu diesem Ergebnis seien ein seilbahntechnisches, ein geologisches und ein forstwirtschaftliches Gutachten gekommen, die in Auftrag gegeben wurden, erklärte StA-Sprecher Hansjörg Mayr gegenüber der „TT“. Zwei Fichten waren auf das Seil der Bahn gekippt, wodurch diese in massivste Schwingungen geriet. In der Folge löste sich die Klemme der Gondel durch die am Seil herabrutschenden Stämme.