Salzburger Küken verblüffte seine Kollegen

Denn es war just Daghim vorbehalten, den einzigen Salzburger Treffer des Abends zu erzielen. In Manier von Arjen Robben zog er von der rechten Seite in die Mitte und schloss überlegt ins Eck ab. Damit zahlte der Kicker das Vertrauen von Trainer Pep Lijnders zurück, der ihn überraschend aufgestellt hatte. Die meisten Beobachter hätten wohl eher auf den formstarken Dorgeles Nene gesetzt. Für seine starke Leistung wurde der Offensivmann auch mit dem Titel „Man of the Match“ bedacht.