Streit um Parkplatz-Gelder in der Kulturhauptstadt

In Bad Ischl werden derzeit zwei neue Tiefgaragen gebaut. Die künftigen Abstellgebühren gehen aber nur an die Bauherren, nicht aber an die Stadt. In diesem Zusammenhang wirf die Bürgerliste „Zukunft Ischl“ SP-Stadtchefin Ines Schiller vor, gelogen zu haben. Die Bürgermeisterin dementiert die Vorwürfe.