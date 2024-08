Grobe Brösel um Halteverbot vor beliebter Bäckerei

Eine Institution im Wienerwald kämpft aktuell gegen bürokratische Windmühlen! Der Bäckerei Seitner in Mauerbach, einer der letzten privaten Nahversorger in der Region, sollen in Zukunft die Halteflächen – wie etwa für Lieferanten und auch gehbehinderte Kundschaft – direkt vor der Haustür gestrichen werden. Im ehemaligen Straßendorf löst der Bann von Pkw und Lkw einen Proteststurm aus.