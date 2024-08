Tiroler (65) bunkerte gestohlene Räder in Wohnung

„Kleptomane“ sitzt nun in Haft

Doch gegen 13.40 Uhr musste die Polizei erneut wegen eines Fahrraddiebstahls in Innsbruck ausrücken. „Beim Eintreffen traf die Polizeistreife wiederum den 65-Jährigen an, der gerade ein versperrtes E-Bike in einen Aufzug des Mehrparteienhauses stellen wollte“, so die Ermittler. Da es sich offensichtlich um ein gestohlenes Fahrrad handelte, wurde der Mann abermals einvernommen. „Er bestritt jedoch alle Tatvorwürfe“, betont die Polizei. Der 65-Jährige wurde festgenommen und diesmal in die Justizanstalt eingeliefert. Weiter polizeiliche Ermittlungen sind derzeit noch im Gange.