Dragovic-Sperre: Austria Wien legt Protest ein

„Wenn es möglich ist, ...“

„Drago hat in seiner langjährigen Karriere erst zwei Rote Karten bekommen. Eine als 18-Jähriger für ein Foul und irgendwann dazwischen noch eine. Von daher hat er es mehr als unter Beweis gestellt, dass er alles andere als ein Serientäter ist. Und deswegen glaube ich, wenn man unbescholten ist: Der in seinem Leben noch nie in der Emotion was gemacht hat, was er nachher bereut hat, werfe den ersten Stein. Wenn es möglich ist, habe ich Hoffnung, dass es auf Verständnis trifft. Wenn es laut den Regularien nicht möglich ist, dann müssen wir es akzeptieren“, so Helm über die Erfolgschancen des Protests.