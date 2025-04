In den USA werden Erdäpfel statt Ostereier gefärbt

Kein Lebensmittel steht zu Ostern so im Rampenlicht wie das Ei. Doch aufgrund der dramatisch in die Höhe geschossenen Preise suchen viele US-Amerikaner heuer nach Alternativen. Dabei haben sich die Erdäpfel offenbar als guter Ersatz entpuppt: In sozialen Medien grassieren viele Bilder und Videos, in denen die Knolle bunt bemalt wird.