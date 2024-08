Kult-Event: 20 Jahre und noch kein bisschen leise

Jubiläumskonzert am 31. August

Anekdoten wie diese gibt es viele – über die Auftritte von Kool and the Gang, Earth Wind and Fire oder Chris Norman, aber auch STS, Peter Kraus, Andy Lee Lang und DJ Ötzi, Suzie Quatro und José Feliciano, Bonnie Tyler, Al Bano und wie sie alle heißen. Niki Neunteufel kennt sie alle. Und sie alle kennen – und schätzen! – ihn. Zum großen Jubiläumskonzert stehen in einer Woche die Purkersdorf All Stars auf der Bühne, gefolgt von Wir 4. Und es wäre kein Austropop-Feuerwerk, würde sich nicht auch „Godfather“ Wolfgang Ambros einmal mehr die Ehre geben . . .