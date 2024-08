Bergsteiger stürzte am Großglockner 200 Meter ab

Auf dem Normalweg vom Lucknerhaus aus waren zwei Osttiroler Bergsteiger, 58 und 53 Jahre alt, am Samstag in den frühen Morgenstunden unterwegs, um den Großglockner zu bezwingen. Beim seilfreien Aufstieg in Richtung Eisleitl kam es gegen 5 Uhr früh zum Unglück.