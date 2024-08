Mädchen (15) auf Moped kollidierten mit Auto

In Traboch (Bezirk Leoben) kollidierten am Freitag gegen 18.30 ein Moped und ein Pkw. Dabei kamen die beiden 15-jährigen Mädchen am Moped zu Sturz und verletzten sich unbestimmten Grades. Der 44-jährige Autofahrer hatte sie überholt, als sie links abbiegen wollten.