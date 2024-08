Justin und Hailey Bieber sind Eltern geworden

„Hätte gern große Familie“

Schon vor drei Jahren hatte Justin in einer Talkshow den Wunsch geäußert, Vater zu werden. In einem Gespräch mit der Kult-Moderatorin Ellen DeGeneres (66) sagte Justin: „Ich werde so viele Kinder haben, wie Hailey bereit ist zu bekommen. Ich würde gerne eine große Familie haben.“