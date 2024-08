Freiburg und Leipzig legen los, LIVE ab 15.30 Uhr

Unruhe zum Start der neuen Saison

Für Unruhe vor dem deutschen Bundesligastart sorgen drohende Fanproteste. In Dortmund steht etwa ein Panzer vor dem Stadion, bei der TSG Hoffenheim fürchtet man einen Spielabbruch und auch in Leipzig herrscht Unruhe. Am angespanntesten ist die Lage in Hoffenheim, wo eine Ultra-Gruppierung angeblich einen Abbruch des Spiels am Samstag gegen Aufsteiger Holstein Kiel provozieren will.